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    HaberlerEgeAyşe Mayda Spor Tesisleri, Güzelbahçe'ye çok yakıştı
    31.10.2019 - 07:50 |

    Ayşe Mayda Spor Tesisleri, Güzelbahçe'ye çok yakıştı

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, yüksek yapıların en az olduğu bir ilçe.

    Ayşe Mayda Spor Tesisleri, Güzelbahçe'ye çok yakıştı

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, yüksek yapıların en az olduğu bir ilçe. Temiz havası, sahili ve spor alanlarıyla her kesimin hizmetinde. İlçedeki spor alanlarından biri de, Ayşe Mayda Spor Tesisleri. Özellikle futbol sahası ve kafeteryaları ile modern bir görünüme sahip. Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılan tesis, Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü ve tüm amatör kulüplerin hizmetine sunuldu. Güzelbahçe Spor Kulübü Başkanı Soner Tanrıkulu, “Yarımadanın modern spor tesisleri Ayşe Mayda, tüm amatör kulüplerin artık hizmetine girdi. Gece aydınlatması sayesinde de arkadaşlarımız, mesai saati sonrası spor yapma olanağı buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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