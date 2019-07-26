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    HaberlerEge‘Aytepe’ye bekliyoruz’
    26.07.2019 - 01:37

    ‘Aytepe’ye bekliyoruz’

    ‘Aytepe’ye bekliyoruz’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın piknik yapıp keyifli zaman geçirdiği Aytepe mesire alanını yeniden düzenledi. Mevsimlik çiçeklerin dikildiği alandaki ağaçlar kireçlendi, daha yeşil bir görüntü için çim tohumu dikildi.

    Vatandaşların spor yaptığı koşu yolundaki özel halı da yıkanıp temizlendi. Havuz da temizlendi, çocuk parkında bakım çalışması yapıldı.
    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların sıcak havalarda serinledikleri alanın düzenlendiğini belirtti, “Herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.

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