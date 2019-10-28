Ayvalık için el ele

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliğinde 15’incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’nde sembolik hasat yapıldı. Hasada; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Balıkesir Milletvekilleri; Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, zeytin üreticileri ve vatandaş katıldı. Daha sonra makinelerle sıkılan zeytinler, zeytin yağına dönüştürüldü.

Vali Yazıcı, “Herkes Balıkesir’deki özel lezzetleri gelip tatmalı. Edremit Körfezi’nde yetişen zeytinyağlarını bütün dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bereketli olsun

Zeytin üreticisine bol ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Kendi içinde çok farklı özellikleri olan dört ayrı bölgesi olan bir kentiz ve Türkiye’de en fazla öne çıkan değerimiz açık ara Ayvalık. Umarım zeytin ve zeytinyağımız bu sene hak ettiği değeri bulur ve herkesin cebine bereket girer” diye konuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Ümit ediyorum ki zeytin ve zeytinyağı sektörünün yaşamış olduğu tüm sıkıntıları bu tür hasat şenlikleriyle sona erecek” ifadelerini kullandı.

Destek sözü

Festival alanını ziyaret eden Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey de, zeytine sahip çıkmak ve dünyaya pazarlamak konusunda Meclis’te ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.