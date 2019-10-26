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    HaberlerEgeAyvalık topraklarının bin yıllık mirası
    26.10.2019 - 01:45 |

    Ayvalık topraklarının bin yıllık mirası

    Zeytinin başkenti Ayvalık’ta 15. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali dün başladı.

    Ayvalık topraklarının bin yıllık mirası

    Beş gün sürecek etkinlikte, ürün tanıtımları ve ilk hasat yapılacak. “Her hasat bir barış çağrısı” temasıyla düzenlenen festivalin açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’taki 2 milyon zeytin ağacının yarısı 200 yaşın üzerinde, bin 100 yaşında tescillenen bir anıt ağacımız da var. Demek oluyor ki zeytin bu topraklarda hep vardı ve olacak. Yörenin hâkim zeytin çeşidi Ayvalık’tır ve yağ oranı çok yüksektir. Ülkemizden Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Zeytin aynı zamanda hasat turları, anıt ağaçlar, zeytin ağacından doğal ürünler, sabunculuk ve şenliklerle de ilçe turizmine katkı sağlıyor” diye konuştu.

    Kendimize güveniyoruz

    Açılışa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “20 ilçemizin en meşhuru ve marka değeri en yüksek ürünün hangisi olduğuna dair bir araştırma yaptırdık. Ayvalık açık ara önde gidiyor. Ayvalık’ı marka yapmak adına tüm gücümüzle destekte bulunacağız. Avrupa’nın en beğenilen ve en kaliteli zeytinyağı unvanını almak için de müracaatlar yapılmış biz, kendimize güveniyoruz” dedi.

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