Ayvalık trafiğine yeni düzenleme

Ayvalık’ta her geçen yıl ulaşımın güçlükle sağlandığı şehir merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda trafik akışını düzenlemek için yeni dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi birlikte çalışacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi (UKOME) Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan ve meclis üyeleri Atatürk Bulvarı’nda incelemelerde bulundu.

Rahat bir nefes alacak

Eski Hükümet Konağı ile Ayvalık Lisesi arasında inceleme yapan kurul; toplu taşıma, itfaiye, ambulans gibi araçların hem uygun ortamda hizmet vermeleri hem de trafik akışına engel olmayacak şekilde çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirtti. Ayrıca toptan satış yapan araçlar ile tonaj olarak büyük çaptaki araçların çalışma saatlerinde, otobüs duraklarında ceplerde, motor park alanlarında ve Balpark’ta düzenlemeye gidilecek.