BİST101.8490,28EURO6,360,25USD5,660,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAyvalık trafiğine yeni düzenleme
    19.07.2019 - 07:50

    Ayvalık trafiğine yeni düzenleme

    Ayvalık trafiğine yeni düzenleme

    Ayvalık’ta her geçen yıl ulaşımın güçlükle sağlandığı şehir merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda trafik akışını düzenlemek için yeni dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi birlikte çalışacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi (UKOME) Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan ve meclis üyeleri Atatürk Bulvarı’nda incelemelerde bulundu.

    Rahat bir nefes alacak

    Eski Hükümet Konağı ile Ayvalık Lisesi arasında inceleme yapan kurul; toplu taşıma, itfaiye, ambulans gibi araçların hem uygun ortamda hizmet vermeleri hem de trafik akışına engel olmayacak şekilde çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirtti. Ayrıca toptan satış yapan araçlar ile tonaj olarak büyük çaptaki araçların çalışma saatlerinde, otobüs duraklarında ceplerde, motor park alanlarında ve Balpark’ta düzenlemeye gidilecek.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
    daha fazla video için
    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

    Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    Sıradaki Haber