Ayvalık, ulaşım sorununa çözüm istiyor!

Ulaşım hizmetleri konusunda Ayvalık Belediyesi ile STK’lara gelen istek, şikayet, talep ve önerileri çözüm önerileriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Meclis gündemine taşıyan Ergin, “Balıkesir’in kültür ve turizm yüzü olan Ayvalık’ta ulaşım sorununun acilen çözümlenmesi gerekiyor. Yaz mevsimiyle bereber artan nüfus sorunu daha da büyütüyor. Turizm de dolaylı yoldan olumsuz etkileniyor. Ayvalık’ta ulaşım ücretleri yüksek ve yeterli belediye otobüsü yok. Hastane ve otogara ulaşımın iki vasıta ile sağlandığı pek çok mahalle var ve bu büyük külfet oluyor” dedi. Ergin, talepleri şöyle sıraladı:



“Gün içerisinde makul bir süre ücretsiz aktarımın yapılabilmesini sağlayacak düzenlemenin ele alınması, otobüs sefer sayılarının artırılması, aylık abonman kartı çıkarılması, yasa ile belirlenen ve yurt çapında uygulanan her türlü indirimden Ayvalık halkının tüm araçlarda faydalanmasının sağlanması, araçlara ve duraklara ücret tarifesi ve saatlerinin asılması ve denetlenmesi, otobüs duraklarının iyileştirilmesi ve gerekli yerlere yeni durakların yapılması.”





