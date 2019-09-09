Ayvalık’a dört ödül birden

15. Ayvalık Kültür Sanat Günleri kapsamında düzenlenen 19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu. TiyatrOda’nın Gece Boyunca oyunu müziğini üstlenen Ayda Şalmanlı’ya, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En Genç Müzisyen Ödülü verildi. Gece Boyunca’nın oyuncuları Serhat Özcan ve Erkan Cılak en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Cılak, “Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nu kurduk. En kısa zamanda oyun ve oyuncu eğitimi çalışmalarına başlanacağız” dedi. TiyatrObjektif’in Hamlet Efendi oyunun yönetmeni Sadi Mastar da en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu.