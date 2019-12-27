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    HaberlerEge Haberleri Ayvalık’ın marifetli kadınları
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    27.12.2019 - 00:08 |

    Ayvalık’ın marifetli kadınları

    Ayvalık’ın marifetli kadınları

    BALIKESİR Büyükşehir’in başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitiminin Ayvalık etabına, 10’u kadın 58 kişi katıldı. Üç grup halinde toplam 72 saat sürecek olan eğitimin sonunda gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazananlara belge verilecek. Kursiyerlerden 22 yaşındaki Bükre Yalvaç, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunuyum. KPSS’ye hazırlanıp itfaiyeci olmayı düşünüyorum. Babam itfaiyeci, bu mesleği bana aşkla anlattı. İzmir’de kadın itfaiyecileri görmüştüm, kadınların bu işi yapması gurur verici” dedi. Ev hanımı Sevtap Oran da, “Oturduğum yer olan Yenimahalle’de çok yangın çıkıyor. Kendi evimin üst katı da yanmıştı. İlk müdahaleyi artık kendim yapmak istiyorum” diye konuştu. -KADRİ KAYA DHA

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