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    HaberlerEge HaberleriAyvalıklılar da umutlu
    15.11.2019 - 02:05 |

    Ayvalıklılar da umutlu

    Edremit Körfezi’ndeki turizmciler, ilk ara tatili bekliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatilin ekonomik anlamda ilçeye olumlu yansıdığını söyledi.

    Ayvalıklılar da umutlu

    Rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Ergin, “Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyor. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme” dedi. l SUAT SALGIN AA

     

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