Ayvalıklılar da umutlu

Rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Ergin, “Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyor. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme” dedi. l SUAT SALGIN AA