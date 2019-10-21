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    HaberlerEgeAyvalık’ta huzuru buldu
    21.10.2019 - 01:21 |

    Ayvalık’ta huzuru buldu

    Ayvalık’ta huzuru buldu

    Ticaret yapmak amacıyla Türkiye’ye gelen İspanyol Ana Gomez de Pablos, önce İstanbul’a, ardından da Balıkesir Ayvalık’a yerleşti. Burada seramik atölyesi açan Pablos, “Türkiye’ye ilk gelişimde âşık oldum. İstanbul’a geldiğimde ‘evim’ gibi hissettim. 25 yıl olmuş. Ayvalık’ta huzuru buldum” diyor.

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