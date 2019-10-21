21.10.2019 - 01:21 |
Ayvalık’ta huzuru buldu
Ticaret yapmak amacıyla Türkiye’ye gelen İspanyol Ana Gomez de Pablos, önce İstanbul’a, ardından da Balıkesir Ayvalık’a yerleşti. Burada seramik atölyesi açan Pablos, “Türkiye’ye ilk gelişimde âşık oldum. İstanbul’a geldiğimde ‘evim’ gibi hissettim. 25 yıl olmuş. Ayvalık’ta huzuru buldum” diyor.
Yürek yakan detay ortaya çıktıGiresun’da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.