31.10.2019 - 07:50 | | KADRİ KAYA DHA
Ayvalık’tan muhteşem şov
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kutlamalarında öğrencilerin ‘Işığında yürümek’ adlı gösterisi ilgiyle izlendi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kutlamalarında öğrencilerin ‘Işığında yürümek’ adlı gösterisi ilgiyle izlendi. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harmandalı oynadı, Türkiye haritası içinde Türk bayrağı oluşturdu. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Cumhuriyet, büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır” dedi.
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