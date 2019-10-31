Ayvalık’tan muhteşem şov

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kutlamalarında öğrencilerin ‘Işığında yürümek’ adlı gösterisi ilgiyle izlendi. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harmandalı oynadı, Türkiye haritası içinde Türk bayrağı oluşturdu. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Cumhuriyet, büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır” dedi.