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    HaberlerEgeAyvalık’tan muhteşem şov
    31.10.2019 - 07:50 | | KADRİ KAYA DHA

    Ayvalık’tan muhteşem şov

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kutlamalarında öğrencilerin ‘Işığında yürümek’ adlı gösterisi ilgiyle izlendi.

    Ayvalık’tan muhteşem şov

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kutlamalarında öğrencilerin ‘Işığında yürümek’ adlı gösterisi ilgiyle izlendi. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harmandalı oynadı, Türkiye haritası içinde Türk bayrağı oluşturdu. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Cumhuriyet, büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır” dedi. 

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    30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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