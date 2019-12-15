15.12.2019 - 00:00 |
Azak sergisi açılıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlili yazar ve ressam Gürbüz Azak’ın eserlerinin yer alacağı ‘Gürbüz Azak’ sergisini yarın saat 17.00’de Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açıyor.
60’a yakın eserin yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.