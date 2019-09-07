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    HaberlerEge‘Azalan faiz yükü üretimi artıracak’
    07.09.2019 - 02:45

    ‘Azalan faiz yükü üretimi artıracak’

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

    ‘Azalan faiz yükü üretimi artıracak’

    Yılın üçüncü çeyreğine yönelik olumlu bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Saygılı, “Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik ivme kaybının hafiflemesi, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatlarına da olumlu yansıdı. T.C. Merkez Bankası tarafından temmuz ayında alınan 425 baz puanlık faiz indirimi kararı da iç talebin canlanmasına ve enflasyon oranına olumlu etki etti. Faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz. Üretim ve yatırım hattında tatmin edici bir denge oluşturmak için üretimin sırtındaki faiz yükünü muhakkak olabildiğince asgari düzeyde tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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