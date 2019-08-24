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    HaberlerEgeBabadağ’dan dört ayda176 bin lira
    24.08.2019 - 07:50| RAMAZAN ÇETİN DHA

    Babadağ’dan dört ayda176 bin lira

    DENİZLİ’NİN Babadağ ilçesi Belediye Başkanı Ali Atlı, göreve geldiği günden bu yana bütçede 176 bin lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

    Babadağ’dan dört ayda176 bin lira

    DENİZLİ’NİN Babadağ ilçesi Belediye Başkanı Ali Atlı, göreve geldiği günden bu yana bütçede 176 bin lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Atlı, tasarruf yapılan sürede hizmetlerde bir aksaklığın yaşanmadığını ve aralarında otelin de bulunduğu 3 hizmetin ilçeye kazandırıldığını duyurdu. CHP’li Atlı, Babadağ Belediyesi’nde tasarruf ve tedbir amaçlı sürdürülen çalışmalar sonunda mal hizmet alımları ve temsil ağırlama giderlerinde daha dikkatli olmaya çalıştıklarını kaydetti, “4 aylık süreçte hizmetleri planladığımız gibi sürdürdük” dedi. 

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