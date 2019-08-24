24.08.2019 - 07:50| RAMAZAN ÇETİN DHA
Babadağ’dan dört ayda176 bin lira
DENİZLİ’NİN Babadağ ilçesi Belediye Başkanı Ali Atlı, göreve geldiği günden bu yana bütçede 176 bin lira tasarruf sağlandığını açıkladı.
DENİZLİ’NİN Babadağ ilçesi Belediye Başkanı Ali Atlı, göreve geldiği günden bu yana bütçede 176 bin lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Atlı, tasarruf yapılan sürede hizmetlerde bir aksaklığın yaşanmadığını ve aralarında otelin de bulunduğu 3 hizmetin ilçeye kazandırıldığını duyurdu. CHP’li Atlı, Babadağ Belediyesi’nde tasarruf ve tedbir amaçlı sürdürülen çalışmalar sonunda mal hizmet alımları ve temsil ağırlama giderlerinde daha dikkatli olmaya çalıştıklarını kaydetti, “4 aylık süreçte hizmetleri planladığımız gibi sürdürdük” dedi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.