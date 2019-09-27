Babalardan Koştu’ya ziyaret

Yöneticiler, Koştu’ya derneğin etkinlik ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, Bergama Belediyesi’yle çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Başkan Koştu da, “Bergama Belediyesi olarak imkânlar dâhilinde İlgili Babalar Derneği’ne destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Dernek yönetimi, Koştu’ya ‘İlgili Babalık Tişörtü’ armağan etti.