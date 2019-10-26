Babası için doktor olmak istiyor

Çocuklarının yazdıkları ve yaptıkları resimleri duvara asıp babalarına destek olduğunu belirten anne Sürer, “Eşime ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. O an iyi olduğunu söyleyip yola çıktı ancak fenalaşıp hastaneye kaldırdıldı. İki ay yoğun bakımda kaldı. Uyandığındaysa konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyordu. Çocuklarım bana gelip babalarının ne zaman ayağa kalkacağını soruyor. Eşimin aylık 800 liralık masrafı var. Tek başıma hem çocuklarımı büyütmeye hem de eşimi iyileştirmek için sesimi duyurmaya çalışıyorum. Doktorlar, fizik tedavi görürse eşimin iyileşebileceğini söylüyorlar. Eşime çarpan sürücünün bulunması için de yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Kimse bunu yaşamasın

Çiftin en büyük kızı 11 yaşındaki Esma da, otobiyografi ödevinde gelecek hayallerini yazdı. Beyin cerrahı olup hiç kimsenin babası gibi yatağa bağımlı olmaması için çalışacağını anlattı. l DAVUT CAN DHA