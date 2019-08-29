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    HaberlerEgeBadana boya hükümlülerden
    29.08.2019 - 07:50| İZMİR AA

    Badana boya hükümlülerden

    İzmir’de denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, aldıkları eğitimin ardından kentteki 30 okulun boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

    Badana boya hükümlülerden

    İzmir’de denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, aldıkları eğitimin ardından kentteki 30 okulun boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı. Çalışmaların sürdüğünü ve okulları yeni döneme hazırladıklarını belirten Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Kalkan, “Aynı zamanda kurs da açıyoruz. Halk eğitim müdürlükleri ve İŞKUR ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Buradaki eğitimlerini tamamladıklarında boyacılık sertifikasına sahip olacaklar” dedi. Hükümlülere kurs veren inşaat öğretmeni Erhan Güllü ise, “Ortalama 2-3 gün içerisinde bir okulun işlemlerini bitiriyoruz. Böylelikle devlete bir aylık sürede yaklaşık 100 bin lira civarında katma değer sağlıyoruz. Hükümlüler de bu sayede meslek sahibi oluyor” diye konuştu. 

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