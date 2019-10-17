Bağ bozumu tam not aldı

SwIssôtel Büyük Efes, her yıl düzenlediği Swissôtel Çocuk Karnavalı’ndan sonra İzmir’de bir ilke daha imza attı. Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali, otelin yemyeşil bahçelerinde, Ekol Food’un ana sponsorluğunda, konuklarıyla buluştu.

700’e yakın konuğun katıldığı festivale ilgi büyüktü. Etkinlikte Evren Kalkan’ın eğitim ve tadım amaçlı workshop’larında bir araya gelindi, İstanbullu caz orkestrası Flapper Swing performans sundu.