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    HaberlerEgeBağ bozumu tam not aldı
    17.10.2019 - 07:50 |

    Bağ bozumu tam not aldı

    SwIssôtel Büyük Efes, her yıl düzenlediği Swissôtel Çocuk Karnavalı’ndan sonra İzmir’de bir ilke daha imza attı.

    Bağ bozumu tam not aldı

    SwIssôtel Büyük Efes, her yıl düzenlediği Swissôtel Çocuk Karnavalı’ndan sonra İzmir’de bir ilke daha imza attı. Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali, otelin yemyeşil bahçelerinde, Ekol Food’un ana sponsorluğunda, konuklarıyla buluştu.
    700’e yakın konuğun katıldığı festivale ilgi büyüktü. Etkinlikte Evren Kalkan’ın eğitim ve tadım amaçlı workshop’larında bir araya gelindi, İstanbullu caz orkestrası Flapper Swing performans sundu.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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