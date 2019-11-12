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    HaberlerEge HaberleriBağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu
    12.11.2019 - 07:50 |

    Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan Benim Mahallem Projesi kapsamında Bağbaşı Mahallesi’nde de Mahalle Meclisi kuruldu.

    Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan Benim Mahallem Projesi kapsamında Bağbaşı Mahallesi’nde de Mahalle Meclisi kuruldu. İki yıl önce başlatılan proje çerçevesinde Denizli’nin birçok mahallesinde mahalle meclislerinin kurulduğunu kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, projenin her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi. Değirmenci, “İstiyoruz ki, mahallelerimizde vatandaşlarımız bir araya gelip otursun, projeler üretsin ve çok güzel çalışmalar ortaya çıksın. Bağbaşı’nda da başarılı çalışmaların örneklerini göreceğiz. Amacımız sıkıntılara yerinde çözüm üretmek” diye konuştu.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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