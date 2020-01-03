Bağbaşı Yaylası ilk günde doldu taştı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 2020’nin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile hizmete alınan tesis, yeni yılın ilk gününde 5 bin 500 kişiyi ağırladı. Beyaz örtü ile kaplanan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na ulaşmak isteyen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.



Cazibe merkezi



Renkli görüntülerin yaşandığı Bağbaşı Yaylası’nda özellikle çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Yaylanın her mevsim farklı güzellikler barındırdığını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımızı ağırlayan yaylamız 4 mevsim cazibe merkezi. Denizli merkezde kar yok ancak vatandaşlarımız hemen yanı başımızdaki yaylamızda karın keyfini çıkarıyor. Karla buluşmak isteyen tüm hemşerilerimi Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamıza davet ediyorum” dedi.



Ücretsiz kayak kursu



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi’nde ücretsiz kurs başlatıyor. Vatandaşlar, başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi (0 258 262 11 22), İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (0 258 211 00 70) ve Yenişehir Spor Merkezi’ne (0 258 373 03 67) müracaat edebilecek. 7 Ocak’tan itibaren başlayacak kurslar haftada üç gün düzenlenecek.