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    HaberlerEge‘Bağımsızlık meşalesi asla sönmeyecek’
    10.09.2019 - 04:02

    ‘Bağımsızlık meşalesi asla sönmeyecek’

    ‘Bağımsızlık meşalesi asla sönmeyecek’

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, Menemen’de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İzmir’in, dün olduğu gibi yarınlarda da özgürlüğün, bağımsızlığın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşalesi olmayı sürdüreceğini belirtti, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 9 Eylül’ü var eden atalarımızı minnetle anıyoruz” dedi.

    Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
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    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
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