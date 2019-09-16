BİST103.0720EURO6,350,88 USD5,730,81ALTIN2771,78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Bağış kampanyası böyle olur’
    16.09.2019 - 07:50 |

    ‘Bağış kampanyası böyle olur’

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Güre Kadın Basketbol Takımı ve Altınoluk Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularını tanıtmak ve gelir elde etmek amacıyla yemek düzenlendi.

    ‘Bağış kampanyası böyle olur’

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Güre Kadın Basketbol Takımı ve Altınoluk Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularını tanıtmak ve gelir elde etmek amacıyla yemek düzenlendi. Kulübe destek sağlamak amacıyla oyuncular tarafından imzalanan 2 forma, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Formalara fiyat artırımı olmayınca Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, “Bağış kampanyası böyle olur” diyerek sunucunun elinden mikrofonu alıp, iş adamlarından 250 bin lira topladı. Başkan Arslan, “Edremit’i marka yapmak gibi bir iddiamız var. Bunun için spor da çok önemli. Altınoluk Kadın Voleybol Takımı’mız 1. Lig’de oynayacak. Kadın basketbol takımımız da 2. Lig’de. İddialı bir şekilde yola çıktık” dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber