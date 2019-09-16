Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Güre Kadın Basketbol Takımı ve Altınoluk Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularını tanıtmak ve gelir elde etmek amacıyla yemek düzenlendi. Kulübe destek sağlamak amacıyla oyuncular tarafından imzalanan 2 forma, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Formalara fiyat artırımı olmayınca Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, “Bağış kampanyası böyle olur” diyerek sunucunun elinden mikrofonu alıp, iş adamlarından 250 bin lira topladı. Başkan Arslan, “Edremit’i marka yapmak gibi bir iddiamız var. Bunun için spor da çok önemli. Altınoluk Kadın Voleybol Takımı’mız 1. Lig’de oynayacak. Kadın basketbol takımımız da 2. Lig’de. İddialı bir şekilde yola çıktık” dedi.