Soyer’i ziyaret eden TEMÜD-DER İzmir Şubesi Başkanı Erdin Sadıç ile Yönetim Kurulu üyeleri, 510 fidan bağışının çekini sundu.

Sadıç, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek üyelerinin şehit polis ve gazi çocuklarına eğitim bursu yardımında bulunduğunu, çevre ve doğaya duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘’İzmir Küllerinden Doğacak’’ kampanyasına da kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Başkan Soyer de fidan bağışından dolayı TEMÜD-DER üyelerine teşekkür etti, “Kampanyamıza verilen desteklerle İzmir küllerinden doğacak’’diye konuştu.