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    HaberlerEge Bağış rekortmeni
    25.10.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Bağış rekortmeni

    İzmir’de gençliğinden bu yana kan bağışı yapan Emin Şahin 2016’da 25 ünite kan verdi, iki kez dünya şampiyonu oldu

    Bağış rekortmeni

    İzmir’de yaşayan Emin Şahin (60) bir ilke imza attı, 2016 yılında 25 ünite kan verdi; iki kez dünya rekortmeni oldu. Gençliğinden itibaren kan bağışı yapan Şahin, şimdiye kadar hastanelere 167, Kızılay’a ise 201 ünite kan bağışladı, Türkiye üçüncüsü oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün 365 günde 24 ünite aferez trombosit kan bağışı sınırını, 366 gün çeken 2016 yılını bekleyerek aştı.

    Bin kişiyi kurtardı

    Şubatın 29 gün çekmesi ile 366 gün sayılan 2016’da, Kızılay’ın sisteminin kendisine fazladan bir gün daha bağış hakkı vermesiyle yılda 25 ünite bağış yaptı, dünyada bir ilki gerçekleştirdi.
    Evinde 17 kan bağışı ödülü bulunduğunu kaydeden Şahin, şimdiye kadar kan bekleyen bin hastanın hayatını kurtardı. Şahin, “Sınır olmasa yılda 50 ünite kan veririm. Kan verdikten sonra kuş gibi hafifliyorum, hatta bir daha vermek istiyorum. Aynı anda iki aferez trombosit bağışı yaptığım oldu. Bazen hortum takıp kanımı çektirmek istiyorum” diye konuştu.

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