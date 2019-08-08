Bağışlar LÖSEV’e

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, farkındalık oluşturmak adına bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Başkan Sengel, belediye çalışanlarından imece usulü LÖSEV için bağış toplanmasına ve bağış kumbaralarının hizmet binasına ve birimlere konulmasına karar verdi. Ayrıca Kurban Bayramı sebebiyle Selçuk Belediyesi adına gönderilecek olan hediyeler lösemili çocukların tedavilerine katkı sağlamak için faaliyet gösteren LSV Dükkan’dan satın alınacak. Başkan Sengel, “Lösemi hastası olan bir çocuğun gözündeki umuda ortak olmaya ve bu noktada onlara moral vermeye çalışıyoruz” dedi.