BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBağışlar LÖSEV’e
    08.08.2019 - 02:12

    Bağışlar LÖSEV’e

    Bağışlar LÖSEV’e

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, farkındalık oluşturmak adına bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Başkan Sengel, belediye çalışanlarından imece usulü LÖSEV için bağış toplanmasına ve bağış kumbaralarının hizmet binasına ve birimlere konulmasına karar verdi. Ayrıca Kurban Bayramı sebebiyle Selçuk Belediyesi adına gönderilecek olan hediyeler lösemili çocukların tedavilerine katkı sağlamak için faaliyet gösteren LSV Dükkan’dan satın alınacak. Başkan Sengel, “Lösemi hastası olan bir çocuğun gözündeki umuda ortak olmaya ve bu noktada onlara moral vermeye çalışıyoruz” dedi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber