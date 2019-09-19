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    HaberlerEgeBakan Kasapoğlu’yla ‘Karşıyaka Stadı’ zirvesi
    19.09.2019 - 07:50 |

    Bakan Kasapoğlu’yla ‘Karşıyaka Stadı’ zirvesi

    Karşıyaka kurmayları, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu’yla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti, Karşıyaka Stadı’nın yapımına ilişkin son çalışmalar hakkında bilgi aldı

    Bakan Kasapoğlu’yla ‘Karşıyaka Stadı’ zirvesi

    Yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı için Ankara’ya çıkarma yapan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Fatih Diniz, Genel Sekreter Mehmet Yaya ile yönetici Kazım Türk Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede daha önce 2 kez yapılan ihalesi açılan davalarla iptal edilip yeniden ihale aşaması beklenen Karşıyaka Stadı ile ilgili çalışmaların hızlandırılacağını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka’nın yararına olacak her projede de üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını aktardı.

    AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Toplantının Karşıyaka’nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti, “Sayın Bakanımız ile görüşmemiz oldukça verimli geçti. Bakanımız, Karşıyaka Stadı’nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söyledi” dedi.

    Toplantı ile ilgili görüşlerini aktaran Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, “Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Alpay Özalan’a ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu’na ilgileri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Bakanımız, stat konusunda artık bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına, Bakanımız ile birlikte rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız. Moralli dönüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik’i de ziyaret ettik. Yine, uzun uzun ve detaylıca Karşıyaka’yı anlattık. Projelerimizin ilgiyle karşılanması oldukça sevindirici” dedi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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