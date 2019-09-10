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    HaberlerEgeBakanın mesajıyla oda hemen yapıldı
    10.09.2019 - 04:13

    Bakanın mesajıyla oda hemen yapıldı

    Bakanın mesajıyla oda hemen yapıldı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un twitter’da paylaştığı “Öğretmenler odası yenileniyor, güzelleşiyor” mesajı anında uygulandı. Selçuk’un, “Öğretmenlerimizin daha rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenmelerine olanak sağlayacak yeni tasarım ülke geneline yayılacak” mesajını dikkate alan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açılışı dün yapılan Kaptan Altay Altuğ İlkokulu’nun öğretmenler odasını, düzenledi. Yeni nesil öğretmenler odasında klima, hareketli koltuklar, oturma grupları, bilgisayar ve yazıcı bulunuyor.

    Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, eğitim-öğretimin önemli unsuru olan öğretmenlerin her şeye layık olduğunu, amaçlarının bu yeni nesil öğretmenler odası tasarımını tüm okullar yaymak olduğunu belirtti.

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