AVM çıkışı

Haksız rekabeti önleyecek, holdingleri ve yabancı sermayeyi arkasına alıp küçük işletmelerle yarışa giren büyük mağazaların düzen içinde çalışmasını sağlayacak bir yasayı uzun süredir beklediklerini belirten Gençtürk, “Marketlerin küçük yerleşim yerlerinde açılması için o yerleşim yerinin en az 3-5 bin nüfusu olması şartı getirilecek. Bakkalların da kooperatifleşmesi halinde tarım kooperatifleriyle işbirliği yapmalarının önü açılacak” dedi.

Taslağın AVM’lere yönelik sınırlamalar da içereceğini sözlerine ekleyen Gençtürk, “AVM’lerin çalışma saatleri, günleri belirli kurallara bağlı olacak. Esnaf pazar günü açamazken büyük mağazaların yedi gün çalışması haksızlıktır. Bunun yanında bu mağazaların açılış izinleri de standartlara kavuşturulacak” diye konuştu.