10.12.2019 - 00:01 |
Bakanlıktan çöp kamyonu desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi’ne çöp kamyonu hibe edildi. Belediye olarak temiz bir şehir için çalıştıklarını dile getiren Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Aracımızı teslim alarak temizlik filomuza ekledik. Desteklerinden dolayı hükümetimize çok teşekkür ederim. Her şey daha temiz bir Yunusemre için” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.