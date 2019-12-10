Bakanlıktan çöp kamyonu desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yunusemre Belediyesi’ne çöp kamyonu hibe edildi. Belediye olarak temiz bir şehir için çalıştıklarını dile getiren Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Aracımızı teslim alarak temizlik filomuza ekledik. Desteklerinden dolayı hükümetimize çok teşekkür ederim. Her şey daha temiz bir Yunusemre için” diye konuştu.