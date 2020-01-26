Bakım onarım çalışması tam gaz devam ediyor

Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes caddelerinde traverten kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında toplam 10 bin 563 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 4 bin 369 metre traverten bordür taşı döşemesi ve 1044 metrekare beton bordür araç park yeri yapılmış olacak.