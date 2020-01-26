26.01.2020 - 00:04 |
Bakım onarım çalışması tam gaz devam ediyor
BODRUM Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor.
Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes caddelerinde traverten kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında toplam 10 bin 563 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 4 bin 369 metre traverten bordür taşı döşemesi ve 1044 metrekare beton bordür araç park yeri yapılmış olacak.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.