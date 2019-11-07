Bakırçay ile Türk Telekom’dan protokol

Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Türk Telekom Bölge Müdürlüğü, haberleşme alanında en kaliteli hizmetin alımına yönelik iş birliği yaptı. Kampüsteki santral binası yapımı üniversite tarafından yapıldı ve kira karşılığı İzmir Türk Telekom Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Protokole, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş imza attı.