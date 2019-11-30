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    HaberlerEge Haberleri Bakırçay’da kalkınma Bergama’dan başlıyor
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    30.11.2019 - 03:34 |

    Bakırçay’da kalkınma Bergama’dan başlıyor

    Bakırçay Bölge Gazetesi ile Bergama Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen 4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık Perşembe günü Bergama da yapılacak.

    Bakırçay’da kalkınma Bergama’dan başlıyor

    Bergama Ticaret Odası (BERTO) Hasan Şentürk Toplantı Salonu’nda saat 11’de başlayacak zirveye bölge iş dünyası ve STK’lardan çok sayıda temsilci katılacak.

    Konukların çoğu kadın

    Bu yıl pozitif ayrımcılık yapıp zirveye çok sayıda iş kadını davet ettiklerini belirten BERTO Başkanı Fikret Ürper, “Odamız Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerini temsil ediyor. Ekonomik gelişmeler, potansiyelleri ve gelecek ile ilgili projeksiyonları, diğer komşu ilçelerin değerlendirmeleri, iş dünyasından önemli isimlerin fikirleri masaya yatırılacak” diye konuştu.

    Sahip çıkalım

    Bakırçay Gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan da “Binbir emek ve zorlukla bugünlere getirdiğimiz zirveye herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi. Zirvede; Bakırçay’da Modern Seracılık, Bakırçay’da organize sanayi ve serbest bölgeler, Bakırçay’da yenilenebilir enerji, Bakırçay’da madencilik ve geleceği, Bakırçay’da kadının gücü sunumları yapılacak.
    Etkinliğe, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da katılacak.

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