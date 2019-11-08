Bakü çıkarması

MÜSİAD üyesi İzmirli iş insanları Azerbaycan’da bir dizi görüşme yaptı. Başkan Saygılı, “Ekonomimizi büyütecek olan dış ticarete katkılarımız sürecek” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Azerbaycan’a ticari ve kültürel iş gezisi düzenledi. 30 kişilik heyetle bir dizi ziyarette bulunduklarını belirten Şube Başkanı Bilal Saygılı, “Programımızı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Dr. Asıf Kurban işbirliğinde gerçekleştirdik. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Daha sonra Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov ile bir araya geldik” dedi.

Yeni programlar yolda

Üç gün süren Bakü temaslarında, bakanlıklar düzeyinde resmi görüşmelerin yanı sıra iş insanları ile de ikili görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekleyen Saygılı, “Girişimlerimizin sonuçlarını kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Ekonomik canlanma için ihracatın öneminin farkındayız. Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD’lı işadamları olarak, Azerbaycan ile ticaret ağlarının gelişmesine katkı koyduk. Dış ticaret konusunda katkı vermek üzere birçok ülkeye daha gezisi programı yapacağız” diye konuştu.