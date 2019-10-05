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    HaberlerEgeBal Kes Bolu Beyi’ni ağırlıyor
    05.10.2019 - 02:15 |

    Bal Kes Bolu Beyi’ni ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de geçen hafta aldığı Giresunspor galibiyetinden sonra çıkışını sürdürmek isteyen Balıkesirspor, bugün evinde saat 19.00’da Boluspor’u ağırlayacak.

    Bal Kes Bolu Beyi’ni ağırlıyor

    Güçlü rakiplerinin çıkış aradığını ve buna izin vermek istemediklerini belirten Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Boluspor ile karşılaşacağız. Rakip gerçekten güçlü ancak bizde bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Taraftarımız karşısında 3 puan için mücadele edeceğiz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.

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