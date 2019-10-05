05.10.2019 - 02:15 |
Bal Kes Bolu Beyi’ni ağırlıyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta aldığı Giresunspor galibiyetinden sonra çıkışını sürdürmek isteyen Balıkesirspor, bugün evinde saat 19.00’da Boluspor’u ağırlayacak.
Güçlü rakiplerinin çıkış aradığını ve buna izin vermek istemediklerini belirten Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Boluspor ile karşılaşacağız. Rakip gerçekten güçlü ancak bizde bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Taraftarımız karşısında 3 puan için mücadele edeceğiz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.