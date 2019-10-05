Bal Kes Bolu Beyi’ni ağırlıyor

Güçlü rakiplerinin çıkış aradığını ve buna izin vermek istemediklerini belirten Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Boluspor ile karşılaşacağız. Rakip gerçekten güçlü ancak bizde bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Taraftarımız karşısında 3 puan için mücadele edeceğiz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.