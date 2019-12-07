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    07.12.2019 - 02:20 |

    Bal Kes çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de son 4 haftadır 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Balıkesirspor bugün deplasmanda Fatih Karagümrek’e konuk olacak.

    Bal Kes çıkış arıyor

    Fatih Karagümrük Stadı’nda 16.30’da başlayacak müsabakanın düdüğünü Burak Şeker çalacak. Hafta içi Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Balıkesirspor Ramazan Kurşunlu önderliğinde ilk maçına çıkacak. Olumsuz giden sonuçları bu maç itibarı ile sonlandıracaklarını ve her maç için 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kurşunlu, “Alacağımız galibiyet ile taraftarımızı ve ligdeki düşüşümüzü toparlayıp güzel bir çıkış yapacağız” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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