Bal Kes çıkış arıyor

Fatih Karagümrük Stadı’nda 16.30’da başlayacak müsabakanın düdüğünü Burak Şeker çalacak. Hafta içi Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Balıkesirspor Ramazan Kurşunlu önderliğinde ilk maçına çıkacak. Olumsuz giden sonuçları bu maç itibarı ile sonlandıracaklarını ve her maç için 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kurşunlu, “Alacağımız galibiyet ile taraftarımızı ve ligdeki düşüşümüzü toparlayıp güzel bir çıkış yapacağız” dedi.