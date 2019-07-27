Bal Kes’e Bakan sözü

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı; Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’le birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Atatürk Stadyumu’nun düzenlemesi ve altyapı için destek istedi. Kasapoğlu, gerekenin yapılacağını söyledi.AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı’yla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Pursaklar Gençlik Merkezi’ndeki ziyarette, Atatürk Stadyumu’nun düzenlenmesi ve altyapıya destek sözü verdi.

Ziyaret öncesi gençlik merkezini gezen AK Parti Milletvekili Aydemir, burada gençlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu gibi etkinlik merkezlerini Balıkesir’e de kazandırmak istediklerini vurgulayan Aydemir, “Özellikle gençlerimiz bizim için çok önemli. Kentimize sporda ve sosyal yaşamda hak ettiği yatırımları getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ciddi oranda genç bir nüfusa sahip olduklarını kaydeden Aydemir, “Balıkesirimizi eğitimde, kültürde ve sporda hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bunun için önemli projeler üzerinde duruyoruz, hepsini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Formaya teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pakize Mutlu Aydemir ve Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, ziyarette ağırlıklı olarak Balıkesirspor’u konuştu. Atatürk Stadyumu’nun düzenlenmesi, yaz aylarında özellikle sahil şeridinde yazlıkçıların akınıyla artan genç nüfus için halı sahaların yapılması, kente yeni gençlik merkezleri kazandırılması ve sportif faaliyetlerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kasapoğlu, stadın düzenlenmesi ve altyapıya destek konusunda destek olacağını söyledi. Milletvekili Aydemir ile Balıkesirspor Başkanı Dağlı, “Sayın Bakanımıza verdiği destek sözü için tüm Balıkesir şehri adına teşekkür ediyoruz” vurgusunu yaptı. Başkan Kadir Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun adının yazılı olduğu formayı kendisine takdim etti. Kasapoğlu, Balıkesir ve Balıkesirspor’un kendisi için önemli olduğunu belirtti, ziyaret için Dağlı ve Aydemir’e teşekkür etti.