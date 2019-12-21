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    21.12.2019 - 03:55 |

    Bal üreticisi sıcaktan dertli

    Kasım ayında kovana çekilen arının havalara kanıp polen toplamaya çıktığını belirten Şahin, “Akşam, ani soğumayla telef oluyorlar” dedi

    Bal üreticisi sıcaktan dertli

    Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı arıcıları endişelendiriyor. Gündüz 15 dereceyi bulan hava sıcaklığında kovanlarından çıkan arılar, akşam 7 derece birden soğuyan hava sıcaklığı nedeniyle yorgun düşüp, geri dönemeyerek telef oluyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesinin kırsal Aşağı Kayapınar Mahallesi’nde 17 yıldır arıcılık yapan Zafer Şahin, yazdan kalma havanın arıcıları mağdur ettiğini, bu dönemde arıların kış uykusunda olması gerektiğini söyledi. Arıların yaz mevsiminde iki kez bal üretip kasım ayı itibariyle de kovanlarına girmeye başladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

    “Arılar sıcak havaya kanıyor. Bu aylarda sadece su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıp kısa sürede geri döner. Son günlerde hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde düşmemesi nedeniyle arılar yaz ayındaki gibi bal üretmeye çalışıyor. Bu da gelecek sezon bal üretiminin düşmesine neden olacak. Arı, akşam hava birden serinleyince ölüyor” diye konuştu.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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