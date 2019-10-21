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    HaberlerEgeBalayı Akyaka’da
    21.10.2019 - 01:14 |

    Balayı Akyaka’da

    Alaçatı’nın tanınmış simalarından Mert Gençalp, beldeye tatil için gelen İstanbul Etiler’in tanınmış ailelerinden birisinin kızı olan Selin Öktem, arkadaşlıklarını nikahla taçlandırdı.

    Balayı Akyaka’da

    Gençalp’in şahitliğini ‘Arka Sokaklar’ dizisinden tanınan Alp Korkmaz ve Milliyet Gazetesi Yazarı Özay Şendir, gelin Öktem’in ise yakın arkadaşları Yağmur-Salih Yelgeç yapt. İstanbul’daki nikahın ardından Çeşme Alaçatı’daki Haydariya’da kır düğünü gerçekleşti. Çift, balayı için Muğla Akyaka’yı seçti.

     

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