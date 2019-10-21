Balayı Akyaka’da

Gençalp’in şahitliğini ‘Arka Sokaklar’ dizisinden tanınan Alp Korkmaz ve Milliyet Gazetesi Yazarı Özay Şendir, gelin Öktem’in ise yakın arkadaşları Yağmur-Salih Yelgeç yapt. İstanbul’daki nikahın ardından Çeşme Alaçatı’daki Haydariya’da kır düğünü gerçekleşti. Çift, balayı için Muğla Akyaka’yı seçti.