04.11.2019 - 07:50 |
Balayı Bali’de
Çeşme Dalyanköy Levent’in Yeri Restoran sahiplerinden Bayram-Figen Atasoy’un oğlu Mehmet Atasoy ile Heraklos Butik Otel Sahibi Kamil-Melek Çekin’in kızları Duygu Çekin, Çiftlikköy Dilaila Beach’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Çeşme Dalyanköy Levent’in Yeri Restoran sahiplerinden Bayram-Figen Atasoy’un oğlu Mehmet Atasoy ile Heraklos Butik Otel Sahibi Kamil-Melek Çekin’in kızları Duygu Çekin, Çiftlikköy Dilaila Beach’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Bir yıl önce Alaçatı’da bir davette tanışan ve evlenmeye karar veren gençlerin düğününe Çeşme’nin seçkin simaları katıldı. Gençler balayı için Bali’yi seçti.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.