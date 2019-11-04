Balayı Bali’de

Çeşme Dalyanköy Levent’in Yeri Restoran sahiplerinden Bayram-Figen Atasoy’un oğlu Mehmet Atasoy ile Heraklos Butik Otel Sahibi Kamil-Melek Çekin’in kızları Duygu Çekin, Çiftlikköy Dilaila Beach’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Bir yıl önce Alaçatı’da bir davette tanışan ve evlenmeye karar veren gençlerin düğününe Çeşme’nin seçkin simaları katıldı. Gençler balayı için Bali’yi seçti.