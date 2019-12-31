Balçova’da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Şapkalarını gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya konuklarıyla birlikte yeni yıl pastasını kesti, hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan gençler, hep birlikte dans edip eğlendi. Gençlerle birlikte piste çıkan Başkan Çalkaya, “Böyle sevmek ve sevilmek çok az insana nasip olur. Biz de onların her birini ailemizden bir insan gibi seviyoruz.

15 yıldır onlarla tek bir can gibi olduk. Onların mutlulukları için de tüm imkanlarımız her zaman emirlerinde. Engelli bireyleri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak” dedi.