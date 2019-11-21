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    HaberlerEge HaberleriBalçova’da okullara desteğe ara yok
    21.11.2019 - 02:11 |

    Balçova’da okullara desteğe ara yok

    Balçova Belediyesi, ara dönem tatilinde de eğitim kurumlarına desteğe devam ediyor.

    Balçova’da okullara desteğe ara yok

    Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, okul aile birliklerinin talepleri üzerine alınan; bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi makinası gibi malzemeleri teslim etti.

    Çalkaya “İlçemizde okula giden çocuklar arasında parası olan olmayan ayrımını ortadan kaldırıncaya kadar bu böyle devam edecek. için yaptığımız her hizmet bizim için kutsaldır” dedi.

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