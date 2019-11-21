21.11.2019 - 02:11 |
Balçova’da okullara desteğe ara yok
Balçova Belediyesi, ara dönem tatilinde de eğitim kurumlarına desteğe devam ediyor.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, okul aile birliklerinin talepleri üzerine alınan; bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi makinası gibi malzemeleri teslim etti.
Çalkaya “İlçemizde okula giden çocuklar arasında parası olan olmayan ayrımını ortadan kaldırıncaya kadar bu böyle devam edecek. için yaptığımız her hizmet bizim için kutsaldır” dedi.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.