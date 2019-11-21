Balçova’da okullara desteğe ara yok

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, okul aile birliklerinin talepleri üzerine alınan; bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi makinası gibi malzemeleri teslim etti.



Çalkaya “İlçemizde okula giden çocuklar arasında parası olan olmayan ayrımını ortadan kaldırıncaya kadar bu böyle devam edecek. için yaptığımız her hizmet bizim için kutsaldır” dedi.