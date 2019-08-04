Balçova’dan da yüzde 17 zam

Balçova Belediyesi ve TÜM-YEREL-SEN arasında, belediyede çalışan 111 memurun mali ve sosyal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle memurlarların sosyal denge tazminatına yüzde 17 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte Balçova Belediyesi’nde en düşük memur aylığı 5 bin 500 lira oldu. Başkan Fatma Çalkaya, “Personelimizin rahat şartlarda çalışmasını istiyoruz” dedi.