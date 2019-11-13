13.11.2019 - 00:56 |
BAL’da Çiğli BLD rüzgârı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 10. Grup’ta namağlup lider Çiğli Belediyespor, ilk 8 haftalık periyotta 8’de 8 yaparak 11 grupta 152 takımın yer aldığı ligde puan kaybı yaşamayan tek ekip olmayı başardı.
Bu sezon birçok kez kapısından döndüğü 3. Lig’e yükselmek için iddialı olduğunu gösteren İzmir temsilcisi, 8 maçta rakip fileleri 20 kez sarsıp, kalesinde sadece 5 gol gördü. Kırmızı siyahlılar, pazar günü deplasmanda takipçisi Yalovaspor’la kozlarını paylaşacak. 24 puan toplayan Çiğli Belediyespor, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.