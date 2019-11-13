BAL’da Çiğli BLD rüzgârı

Bu sezon birçok kez kapısından döndüğü 3. Lig’e yükselmek için iddialı olduğunu gösteren İzmir temsilcisi, 8 maçta rakip fileleri 20 kez sarsıp, kalesinde sadece 5 gol gördü. Kırmızı siyahlılar, pazar günü deplasmanda takipçisi Yalovaspor’la kozlarını paylaşacak. 24 puan toplayan Çiğli Belediyespor, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.