BAL’da heyecan başlıyor

Geçen sezon 3. Lig’e veda ederek 35 yıl sonra amatöre dönen Bucaspor, 10. Grup’taki ilk maçında Çiğli Belediyespor’la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Bucaspor sezon öncesi yönetim ve futbolcularla birlikte kahvaltıda bir araya geldi ve başarı sözü verdi. Grupta İzmirspor, aynı saatte Torbalıspor deplasmanında terleyecek. 8. Grup’ta Salihli Bld-Sandıklıspor, Sökespor-Bergama Bld, Bolvadin Bld-Aliağa Futbol, Bornova Yeşilova-Gönen Bld, Yunus Emre Bld-Manisa Sanayispor, Bölmespor-Aydın Yıldızspor, 7. Grup’ta ise Ortaca Bld-Bucak Bld, Çal Bld-Denizli Sarayköy, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Yatağanspor karşılaşmaları oynanacak. Tüm maçlar 15.00’te start alacak.