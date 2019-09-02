Balık, bereketiyle geldi

İzmir’de yeni av sezonunun ilk gününde tezgâhlarda hareketlilik başladı. Balıkçılar yeni sezona ağları dolu girdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ‘Vira bismillah’ diyen balıkçı teknesini aradı, bereketli bir dönem diledi.

2019-2020 balıkçılık av sezonu açıldı. Sezonunun ilk gününde tezgâhlar yeniden canlandı. ‘Vira bismilllah’ diyen Egeli balıkçılar, yeni sezona ağları dolu girdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaburun açıklarında avlanan ‘Rıfat Reis’ adlı teknenin kaptanı Atakan Canbaz’ı görüntülü aradı. Bereketli bir sezon dileyen Bakan Pakdemirli, “Rabbim ağlarınıza bereket versin” dedi. İzmir’de, yeni sezon Balık Hali’nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balıkçılar için önemli olan Su Ürünleri Kanunu’ndaki değişikliğin teknik düzeyde tamamlandığı, milletvekillerinin meclisin açılmasıyla teklifi parlamentoya sunacakları yönündeki açıklamasına değindi, şöyle dedi:

İki teşekkür birden

“Cumhurbaşkanımız kanun değişikliğinin teklif olarak hazır olduğunu ve meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi. Ben de bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, hem de Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bize düşen, bunu gelecek nesillere aktarmak.”