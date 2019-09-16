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    HaberlerEgeBalık tezgahlarını sazanlar doldurdu
    16.09.2019 - 07:50 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Balık tezgahlarını sazanlar doldurdu

    EGE Denizi’nde birkaç gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, balık tezgahlarını olumsuz etkiledi.

    Balık tezgahlarını sazanlar doldurdu

    Balık azalınca, Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü’nden getirilen sazan balıkları, İzmir’deki tezgahlarda yer buldu. Bu yıl balık çeşitlerinin sınırlı olduğunu söyleyen Havra Sokağı esnafı Serkan Üstgel, “Fırtına ve rüzgar avcıları olumsuz etkiliyor” dedi. Pullu sazan balıklarının çok satıldığını anlatan esnaf Kazım Çelik de, “Kilosunu 15 liradan satıyoruz, daha küçükleri ise 10 lira” diye konuştu.

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