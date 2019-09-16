Balık tezgahlarını sazanlar doldurdu

Balık azalınca, Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü’nden getirilen sazan balıkları, İzmir’deki tezgahlarda yer buldu. Bu yıl balık çeşitlerinin sınırlı olduğunu söyleyen Havra Sokağı esnafı Serkan Üstgel, “Fırtına ve rüzgar avcıları olumsuz etkiliyor” dedi. Pullu sazan balıklarının çok satıldığını anlatan esnaf Kazım Çelik de, “Kilosunu 15 liradan satıyoruz, daha küçükleri ise 10 lira” diye konuştu.



