Balık tüketimini artıracak yarışma

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, ihracatın yıldızı konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini artırmak için fotoğraf yarışması düzenliyor. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Türkiye’den ihraç edilen her dört balıktan üçünü Egeli balıkçılar ihraç ediyor. 2020 yılında ilkini gerçekleştireceğimiz ESÜHMİB Fotoğraf Yarışması’nı geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.

Yarışmaya her bir yarışmacı en fazla 4 fotoğrafla katılma hakkına sahip olacak. Tüm Katılımcılar; TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olarak başvurularını 1 Şubat 2020 tarihine kadar yapabilir.