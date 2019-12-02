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    HaberlerEge Haberleri Balık tüketimini artıracak yarışma
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Balık tüketimini artıracak yarışma

    Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, ihracatın yıldızı konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini artırmak için fotoğraf yarışması düzenliyor.

    Balık tüketimini artıracak yarışma

    Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, ihracatın yıldızı konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini artırmak için fotoğraf yarışması düzenliyor. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Türkiye’den ihraç edilen her dört balıktan üçünü Egeli balıkçılar ihraç ediyor. 2020 yılında ilkini gerçekleştireceğimiz ESÜHMİB Fotoğraf Yarışması’nı geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.
    Yarışmaya her bir yarışmacı en fazla 4 fotoğrafla katılma hakkına sahip olacak. Tüm Katılımcılar; TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olarak başvurularını 1 Şubat 2020 tarihine kadar yapabilir.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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