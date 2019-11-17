Balıkesir, ecza deposu olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliğiyle Türkiye’de ikincisi gerçekleştirilen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısı ‘Tıbbi Bitkiden Ürüne Değer Zinciri’ Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yapıldı. Çok sayıda bilim insanı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kurumların temsilcileri, ilaç firmaları temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları gibi sektörün lokomotiflerinin katıldığı çalıştayda; standardize tohum eldesi, bitkisel üretim, standardize hammadde eldesi, ruhsatlandırma süreci, ürünlerin ticarileşme süreci başlıklarında geleneksel bitkisel tıbbi ürünler üzerine konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nden etkilendiğini ifade etti.

İşbirliğine hazırız

Bugüne kadar toplam 93 bin 376 adet fide ve fidan üretip üreticilere temini sağlayan, bünyesinde 110 çeşit bitki tohumu bulunduran merkezin kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını belirten Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz da, “Balıkesirimizin her bir santimetrekaresi değerli ve çok güzel. Bizler, ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bereketli topraklarda üretebiliriz. Bölgemizin sahip olduğu biyolojik çeşitlilikten yararlanarak doğadan elde edeceğimiz bu bitkileri sizlerle birlikte katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebiliriz” diye konuştu.

Yılmaz, bu alanda faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve diğer tüm paydaşlara destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Fidanların can suyu Yılmaz’dan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Kocaseyit Havalimanı’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine katıldı. Başkan Yılmaz, diktiği zeytin fidanının can suyunu çocuklarla birlikte verdi. Başkan Yılmaz, “Biz, Balıkesir olarak 377 bin 42 fidan diktik. Gençlerimizle, çocuklarımızla hep beraber iki dönüm arazi üzerinde diktiğimiz fidanların meyvesini inşallah Kocaseyit Havalimanı’na geldiğimizde tadarız” dedi.