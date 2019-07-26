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    HaberlerEgeBalıkesir, eğitim şehri olacak
    26.07.2019 - 01:35

    Balıkesir, eğitim şehri olacak

    Balıkesir, eğitim şehri olacak

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Öğretmenevi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başta olmak üzere eğitim camiasıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, şehirdeki eğitim kalitesini yükseltmek, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek, okullar arasındaki imkan ve öğrenme farkının kapanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları proje ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi, fikir alışverişinde bulundu.

    20 ilçede eğitime yapılacak yatırımların planladığı toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir komisyon kurularak yol haritasının belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Kentteki okulları 24 saat yaşayan, güvenli alanlar haline getirmek için en kısa sürede harekete geçeceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Okulların ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Her okulun gelişmesi gereken yönlerini önceliklendirecek, aralarındaki imkan ve başarı farkını azaltacağız. Hedefimiz Balıkesir’in eğitim şehri olması” diye konuştu.

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