BİST100.370-1,53EURO6,310,77USD5,700,45ALTIN275,030,89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBalıkesir, tarihteki yerini tescilleyecek
    19.09.2019 - 07:50 |

    Balıkesir, tarihteki yerini tescilleyecek

    Balıkesir’in Milli Mücadele’deki rolünü bilimsel olarak kayıt altına almayı hedefleyen “Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu” bugün başlıyor.

    Balıkesir, tarihteki yerini tescilleyecek

    Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan, Kuzey Makedonya ve Kıbrıs’tan milletvekili, bakan, akademisyen ve bilim insanı gibi çok sayıda katılımcının olacağı sempozyum öncesinde düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Milli Mücadele’deki önemine değindi. Başkan Yılmaz, “Halkımızın teveccühü, bu onuru sahiplenmesi ve tarihi vesikaların gün yüzüne çıkması bizim için çok önemli. Balıkesirli tarihçi Aydın Ayhan hocamızda kentteki halk hareketini başlatmak ve sürdürmek için, halkın gönüllü olarak, mücadele edecek gençlere yaptığı erzak, silah gibi bağışları gösteren bir belge mevut. Oldukça önemli bir belge. Bu tür belgeleri toplayarak Balıkesir’i Milli Mücadele’de hak ettiği noktaya getirmek istiyoruz” dedi. 22 Eylül’e kadar sürecek olan sempozyum, sonrasında kitap haline getirilip bilimsel çalışmalar için yeni bir kaynak oluşturulacak.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
    daha fazla video için
    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber