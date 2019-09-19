Balıkesir, tarihteki yerini tescilleyecek

Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan, Kuzey Makedonya ve Kıbrıs’tan milletvekili, bakan, akademisyen ve bilim insanı gibi çok sayıda katılımcının olacağı sempozyum öncesinde düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Milli Mücadele’deki önemine değindi. Başkan Yılmaz, “Halkımızın teveccühü, bu onuru sahiplenmesi ve tarihi vesikaların gün yüzüne çıkması bizim için çok önemli. Balıkesirli tarihçi Aydın Ayhan hocamızda kentteki halk hareketini başlatmak ve sürdürmek için, halkın gönüllü olarak, mücadele edecek gençlere yaptığı erzak, silah gibi bağışları gösteren bir belge mevut. Oldukça önemli bir belge. Bu tür belgeleri toplayarak Balıkesir’i Milli Mücadele’de hak ettiği noktaya getirmek istiyoruz” dedi. 22 Eylül’e kadar sürecek olan sempozyum, sonrasında kitap haline getirilip bilimsel çalışmalar için yeni bir kaynak oluşturulacak.